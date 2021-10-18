«النقل»: نتطلع لتعظيم الاستفادة من خبرات بريطانيا بمشروعات البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل لوزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا جيمس كليفرلى، للتباحث حول سبل دفع التعاون المشترك فى قطاعات النقل المختلفة، بحضور سفير بريطانيا بالقاهرة جاريس بايلى، وقيادات وزارة النقل.



وذكر بيان لوزارة النقل اليوم الإثنين، أن المهندس كامل الوزير أشاد فى بداية اللقاء، بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك فى شتى المجالات ومنها قطاع النقل، معربا عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية فى مشروعات البنية التحتية المستدامة بكل صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية فى العديد من المناطق داخل مصر، مؤكدا سعادته باستقبال وزير الدولة البريطانى بمقر الوزارة.

كما أعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائى القائم فى مشروع تنفيذ خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر (غرب النيل) والذى يتم تنفيذه مع تحالف شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصرى.

كما تم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100 ألف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ عددا كبيرا من مشروعات الجر الكهربائى والمترو والسكك الحديدية والتى تحتاج إلى التعاون فى هذا المجال، وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث إمكانية التعاون فى هذا المجال وفقا للشروط والمحددات التى تم وضعها من قبل الهيئة.



وأعرب وزير الدولة البريطانى عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدا تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين فى مشروع المونوريل، مشيرا إلى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه.