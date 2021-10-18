غدًا.. إعلان جوائز التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - تقام غدًا الثلاثاء بقصر القبة الرئاسى فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومى، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.





وبحسب بيان اليوم، يشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة فى فئات الجايزه المختلفه والتى تشمل جائزة التميز الفردى والتى تتضمن أفضل موظف حكومى، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميز الحكومى تأتى فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وتابعت السعيد أنه إيمانًا بدور الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى الذى تتبناه الدولة للارتقاء بالدولة المصرية، وحرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومى" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومى تشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت السعيد أن الدورة الحالية شهدت 3059 مترشحا ومشاركة 2000 مؤسسة، لعدد 19 جائزة بإجمالى 90 ألف ساعة عمل.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى والوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدورة الثانية للجائزة شهدت استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأوضح مصطفى أن الدورة الثانية شهدت تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% فى الدورة الأولى، متابعًا أن مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات شاركوا فى التقييم.

كما عقد فريق عمل الجائزة عددًا من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

وتضمنت المحطات المهمة فى الجدول الزمنى للمرحلة الثانية من الجائزة عدة محطات أولها المشاركة فى الجائزة، ثم استكمال بيانات الجهات تلتها التدريب على معايير الجائزة، ثم مرحلة عقد ورش عمل لكتابة طلبات الترشح، ومتابعة تفعيل المنظومة بالجهة، وتقديم طلبات الترشح، ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية، ومرحلة التحكيم وظهور النتائج، وأخيرًا حفل توزيع الجوائز.