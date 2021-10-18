صور.. حملة مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بنطاق منطقة شمال البحر الأحمر للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجى والطيور المهاجرة، وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن تدمير عدد 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح وخاصة الصقور، بالإضافة إلى العثور على عدد صقر حر من النوع (Lanner) وعدد 2 من الصقور من النوع صقر الغروب (Sooty falcon) والذى يعد أحد الصقور المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بخطر الانقراض علاوة على عدد 2 حدأة (من الجوارح( Black Kite ) كذلك صقر من النوع( kestrel ) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

وكان قد ورد معلومات إلى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدى الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بحوالى 30 كم شمالاً باتجاة الزعفرانة (طرسق القاهرة – الغردقة ) حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من باحثى البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة إلى المنطقة واستطلاعها، والتأكد من قيام بعض الأعمال التى من شأنها مخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية التى تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التى تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية فى حالة وجود المخالفة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، ولعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجى وضرورة المشاركة فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكترونى.

وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.