الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بفعاليات مؤتمر الأهرام الثاني للدواء

أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد في منهجية عملها على التوزيع الجغرافي وبرؤية جديدة، قادرة على ربط السكان بالوحدات الصحية التابعة لها، وذلك حيث تعد الأسرة هي المكون الأساسي لربط الأفراد ودمجهم داخل المنظومة.

جاء ذلك، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان (( الشراء الموحد والتأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية الحاضر والمستقبل)) ، حيث استمرت فعاليات مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، على مدار يومين، وأشار التلواني إلى أن الأسرة هي الوحدة التي يرتكز عليها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، وليس الفرد، فمن خلال الملفات العائلية يتم ربط كل أسرة على وحدة أو مركز صحة الأسرة الأقرب لهم، فوحدة طب الأسرة هي نواة العمل داخل المنظومة الجديدة والتي تقدم 80% من الخدمات الطبية التي تحتاجها الأسرة، أما المستشفيات فيتم داخلها تقديم الخدمات الطبية ذات المستوى التخصصية والأعلى في مستوى الخدمة.

وأوضح أنه تم تقديم 6.5 مليون خدمة طبية داخل ثلاث محافظات، وهم المحافظات التي انطلقت بهم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية، منها 3 مليون خدمة فى وحدات طب الأسرة بما يعكس نجاح المنظومة، لافتًا إلى الاعتماد علي تطبيق فكرة التحول الرقمى للمنظومة مما يعكس جودة الرعاية الصحية بشكل كامل، ويضمن الوصول لأعلى معايير الجودة والتسهيل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمة الطبية اللائقة .

يذكر أن مؤتمر الأهرام السنوى الثانى للدواء، عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وترأس المؤتمر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، كما كانت الرئاسة الشرفية للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.

و ناقشت جلسات المؤتمر، التي اختتمت اليوم الأحد، كل ما يتعلق بتوطين صناعة الدواء وتقديم حلول عملية لمشكلاتها.