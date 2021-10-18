/656650/موعد-مباراة-شاختار-ضد-ريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا

يستضيف ملعب دونباس أرينا، غداً الثلاثاء في مدينة دونيتسك الأوكرانية، مباراة شاختار ضد ريال مدريد، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما إنتر الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.

وقال بنزيما في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية: "حلمي منذ الصغر هو أن أتمكن من الفوز بالكرة الذهبية ، وهو الحلم الذي يحلم به كل اللاعبين. صحيح أن أهم شيء هو الفريق دائماً ، ولكن عندما تلعب دور مهم وتحرز الكثير أهداف ، تفكر في الكرة الذهبية".

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.