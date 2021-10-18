وقع عليهم السقف..النيابة تصرح بدفن عجوزة وحفيدها في بنها

/656651/وقع-عليهم-السقفالنيابة-تصرح-بدفن-عجوزة-وحفيدها-في-بنها
صرحت النيابة العامة ببنها، اليوم الاثنين ،بدفن سيدة مسنه وحفيدها لقيا مصرعهما نتيجه انهيار سقف منزل معروش بالخشب في عزبة المفتى بقرية شبلنجة بنها، وطلبت النيابة تحريات رجال وحدة المباحث بشان الواقعة.
النيابة العامة
صرحت النيابة العامة ببنها، بدفن سيدة عجوز وحفيدها لقيا مصرعهما إثر انهيار سقف منزل معروش بالخشب في عزبة المفتى بقرية شبلنجة بنها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
دوت الخليج
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بانهيار سقف غرفة بمنزل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وحفيدها وإصابة شخصين آخرين. وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الأرضي من الطوب الأحمر والأسمنت بنظام الحوائط الحاملة، كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوف بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.
وكشفت المعاينة، أن المنزل خارج الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وحفيدها وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
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