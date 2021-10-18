سد عجز المعلمين والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية على طاولة تعليم النواب..اليوم

/656654/سد-عجز-المعلمين-والاستعانة-بالمؤهلات-العليا-التربوية-على-طاولة-تعليم-النواباليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تستمر لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم، بمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وإقرارها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم اليوم

لجنة التعليم

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن صدور الكتاب الدوري الوزاري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية أو مؤهل عال مناسب للعمل في المدارس مقابل أجر عشرين جنيها في الحصة الواحدة الا أنه تم الاعلان بمختلف الادارات التعليمية بسوهاج عن سد العجز بالعمل تطوعا بالمخالفة للكتاب الدوري، لمناقشته وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2021/10/18.

لجنة القوى العاملة

وتعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعها اليوم لمناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائــــب محمــــد ســــعد الصــــمودي، بشــــأن تعيــــين أوائــــل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

مناقشــة طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائـــب ضــياء الــدين داوود، بشــأن تعيــين أوائــل الخــريجين وحملة الماجستير.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب هـــاني مصـــطفى خضـــر، بشـــأن تونـــف الاجـــراءات التنفيذيـــة لتفعيـــل المشـــروع القـــومي لتشـــغيل أوائـــل الخـــريجين والحاصـــلين علـــى الماجســـتير والـــدكتوراة في الجامعات المصرية.

- مناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائــــب محمــــد عــــزت عرفــــات، بشــــأن تعيــــين أوائــــل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب/عـــلاء خيـــر الله، بشـــأن إيقـــاف إجــــراءات تعيـــين حملـــــة الماجســـــتير والـــــدكتوراة وأوائـــــل الخـــــريجين بالجامعـــــات المصـــــر ية الـــــذين حصـــــلوا عليهـــــا منـــــذ 2015.

- مناقشــة طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائــبة ميرفــت عــازر، بشــأن عــدم تعيـــين أوائــل الخــريجين دفعة 2014 حتى 2021.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب نبيـــل عســـكر، بشــــأن "تعيـــين أوائـــل الخــــريجيين وحملة الماجستير".

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائب هنـــاء فـــاروق، بشـــأن "عـــدم تعيـــين أوائـــل خريجـــي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021." - مناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائب باســــم حجــــاز ي، بشــــأن "تعيــــين أوائــــل الخــــريجيين وحملة الماجستير.