/656658/البيت-الأبيض-يحذر-من-الدخول-في-موجة-خامسة-من-كورونا-بسبب-اللقاح

قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية الأحد، إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يقومون بتشكيل تهديد لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، الأمر الذي قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.

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وأضاف كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.

تلقي اللقاح لتفادي الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وأوضح كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية ، أنه من الممكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 633 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268843 حتى اليوم.

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وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 44 وفاة

وقال خالد مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 318456 من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها، و 17970 حالة وفاة.