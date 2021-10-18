/656659/بسبب-الميراث--عاطل-يشعل-النيران-في-منزل-شقيقة-والحماية-المدنية-تسيطر-على-الحريق-في-سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق داخل شقة بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح، تم الدفع بسيارة إطفاء، وأتضح أن سبب الحريق قيام عاطل بإشعال النيران بالشقة بسبب مشاكل الميراث تم ضبط واعترف بارتكابه الواقعة لنفس السبب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون خسائر في الارواح في سوهاج حريق داخل شقة سكنية ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم داخل شقة سكنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية. خلافات على الميراث وبالفحص أتضح من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث القسم بنشوب الحريق بشقة ملك المدعوة «سارة م م ع» 25 عامًا، ربة منزل وتقيم بنفس الناحية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات ». واتضح احتراق باب الشقة وأريكة وبسؤال المذكورة أتهمت شقيق زوجها المدعو «هشام ض م م» عاطل، ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران لوجود مشاكل علي الميراث. وتم القبض على المتهم وبمواجهته أمام رجال المباحث، أعترفا بإرتكاب الواقعة لنفس السبب المشار إليه. تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرف الأسباب.

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