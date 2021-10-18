محلية النواب تتابع خطة الحكومة بشأن حماية نهر النيل وإزالة كافة التعديات بالمحافظات..اليوم

/656660/محلية-النواب-تتابع-خطة-الحكومة-بشأن-حماية-نهر-النيل-وإزالة-كافة-التعديات-بالمحافظاتاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القواني المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعها لمتابعة خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

لجنة الشباب والرياضة وتعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعها لاستكمال مناقشة مشروع الاطار العام لخطة عمل اللجنة. لجنة الاسكان وتعقد لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حموده، لدراسة طبيعة عمل ومهام الهيئة العامة للتنمية السياحية والموقف التنفيذي لخطتها الاستثمارية. لجنة الاتصالات وتستمر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، لنظر مشروع بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة النقل والمواصلات تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة السياحة كما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعها برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشـريعي الثـاني، فيمـا يخـص قطاع السياحة. لجنة الاعلام وتعقد لجنة الاعلام اجتماعها برئاسة النائبة درية شرف الدين،للاستماع الى رأى كل من ، نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين، بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

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