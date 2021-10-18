/656666/28-نوفمبر-الحكم-في-دعوة-شطب--محمد-رمضان-من-جداول-نقابة-المهن-التمثيلية

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، جلسة ٢٨ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

دوت الخليج يرصد دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية.

‫وأكد طارق محمود، في الدعوى المقامة منه ضد كلٍ من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، على أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

دعوى شطب محمد رمضان

وجاء في الدعوى: انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدارا للفن المصري، الذي ما دام وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى به الشباب المصري.

وطالبت الدعوى، بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

هذا وقد سخر الفنان محمد رمضان كعادته من الإعلامي عمرو أديب بعد حديث الأخير خلال برنامجه الحكاية عن الفضيحة التي تعرض لها رمضان بحفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلقت فاعلياته منذ يوم 14 أكتوبر المنقضي.

نشر محمد رمضان تعليق عمرو أديب على الواقعة التي سببت إحراج لرمضان، خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وأرفق بداخلة مصالحة رمضان لبشرى وصاحبها أغنية جائت كلماتها على النحو الأتي: “شو اسمك يا شطور، أنا اسمي عمور، كام عمرك يا عمور 5 و3 أشهر، وين بتدرس.. في الروضة”.

عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بالجونة

وكان قد كشف كشف الإعلامي عمرو أديب لأول مرة عن كواليس الأزمة التي تعرضه لها الفنان محمد رمضان أثناء تقديم فقرته بحفل افتتاح مهرجان الجونة في يومه الخامس، مشيرة إلى أنه يحمل نفس الحيرة التي ظهرت على وجه الجمهور مما حدث.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر: "إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان"

تابع أديب "حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت.

عمرو أديب يكشف خطأ محمد رمضان بمهرجان الجونة

وتابع أديب حديثه مشيرا إلى أن محمد رمضان خطأ في تقديم أغنيته “جو البنات”، قائلا: “"محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين".

واستكمل أديب حديثه: "وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم".