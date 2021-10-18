صور.. توقيع بروتوكول بين معهد علوم البحار وأكاديمية البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأحد، مكتب التايكو لنقل التكنولوجيا، ونادى ريادة الأعمال بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.





وخلال فعاليات الافتتاح، أكد الوزير أهمية زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى للباحثين بكافة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمى فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، ومساهمة ذلك فى ارتفاع تصنيفات تلك المعاهد والمراكز البحثية، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية للبحث العلمى، انطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، أشار عمرو زكريا، إلى أن افتتاح مكتب التايكو، ونادى ريادة الأعمال جاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، موضحًا أن مكتب التايكو يهدف إلى نقل التكنولوجيا وتمويل الأبحاث العلمية لتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق بما يسهم فى خدمة وتنمية الصناعة فى مصر، مضيفًا أن نادى ريادة الأعمال يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين ونقل أفكارهم البحثية إلى الأسواق.

وعقب فعاليات الافتتاح، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة موضوعات جدول أعمال المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد، أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الرحلات التى قامت بهما السفن البحثية التابعة للمعهد "اليرموك، وسلسبيل" خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2021، مؤكدًا أنه عقب كل رحلة بحثية استكشافية يتم عمل صيانة للسفن، مضيفًا أن تلك الرحلات تهدف إلى استكشاف أماكن تجمعات الأسماك، وعمليات البحث عن المعادن.

ووافق المجلس على إصدار المعهد لمجلة جديدة بعنوان "الاقتصاد الأزرق Blue Economy" تقوم بنشر مقالات بحثية أصلية بالإضافة إلى مقالات مراجعة فى جميع مجالات العلوم البحرية بما فى ذلك البيولوجيا البحرية، الطبيعة البحرية، الهيدرولوجيا، الجيولوجيا البحرية، الجيوفيزياء البحرية، علم الآثار البحرية، الاستكشاف البحرى، المخاطر البحرية، العمليات الساحلية، التطورات التكنولوجية فى المجالات البحرية، تغير المناخ، الأراضى الرطبة، البحيرات، إدارة المياه.

واستعرض الاجتماع ورش العمل التى نظمها أو شارك فيها المعهد خلال الفترة الماضية، وكذلك بروتوكولات التعاون الموقعة بين المعهد والمركز القومى للبحوث، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وناقش الاجتماع التحضيرات النهائية لمؤتمر المعهد بعنوان "عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2021، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ بهدف وضع الخطة الأساسية 2030 للدول الإفريقية فى مجال علوم البحار، واستعراض كافة أنشطتها وبرامجها فى هذا المجال بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فى علوم البحار، فضلاً عن إطلاق موقع إلكترونى لهذا المؤتمر يضم كافة البرامج والأنشطة وكذلك المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وغيرها www.African-ocean2021.com.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، الإعارات.

وعلى هامش فعاليات مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، شهد الدكتور خالد عبد الغفار، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء الشركات المشتركة والتعاون فى مجال ريادة الأعمال.