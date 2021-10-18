آخر أخبار محمد صلاح وتفاصيل وضعه في مناهج الاعدادية والثانوية

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يواصل الفرعون المصري محمد صلاح تألقة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة بعدهدفة الرائع, في المباراة الأخير أمام واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة للبريميرليج.

ويرصد دوت الخليج أخر أخبار محمد صلاح:

ومؤخراً سافر وكيل اللاعب محمد صلاح رامي عباس إلي مدينة ليفربول الإنجليزية من أجل التفاوض بشأن تمديد وتجديد عقد الفرعون المصري بمبلغ قد يكون الأعلي في تاريخ ليفربول الإنجليزي وهو 500 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد.

وحضر محمد صلح مساء أمس الأحد حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

ووجة الأمير ويليام ملك بريطانيا الدعوة إلي محمد صلاح لحضور فعاليات الحفل ليكون لاعب الكرة الوحيد المتواجد والحاضر لفعاليات حفل ايرث شوز.

الجدير بالذكر أنة تم اختيار المرشحون الخمسة للفوز بالجائزة من قبل الأمير ويليام,وجاء المرشحين كالتالي:

والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة واتفورد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وضع محمد صلاح في مناهج التعليم

" صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن وزارة التعليم يعرض عليها اقتراحات عديدة من أجل إضافة مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية"، مؤكدا أنه "من الوارد أن يتم ذلك.".

وأكد أن ما وصل إلية محمد صلاح خلال مسيرتة الأوروبية يستحق أن يكرة علية بالتدريس وتعليم الأجيال القادمة رحلة كفاحة من مصر وصولاً إلي العالمية.

مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيرة أتليتكو مدريد الأسباني ضمن مبارايات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة , علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو محقل الفريق الأسباني.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتنقل عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريميوم, بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين علي نادي بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوزة في مباراة وتعادل في مثلها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة خلف المتصدر نادي تشيلسي برصيد19 نقطة.