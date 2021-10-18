«جو خريفي» استمرار انخفاض درجات الحرارة والقاهرة 28

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أن درجات الحرارة فى المحافظات ستشهد انخفاض نسبي اليوم على الأنحاء كافة.

دوت الخليج

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض على مدار اليوم، حيث تسود أجواء معتدلة على السواحل الشمالية للبلاد، كما أنه سيكون حار نسبيًا على أغلب محافظات الصعيد.

درجات الحرارة فى المحافظات

كما رصدت الكاميرات أيضًا صور متعددة لهيئة الأقمار الصناعية تشير إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وأيضًا جنوب الصعيد، هذا وبالإضافة إلى مسطح البحر الأحمر، الذى يرتفع بقدر 3 أمتار.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد شهدت خلال الأيام الماضية استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، حيث سادت أجواء خريفية على الأنحاء كافة، سواء على مستوى القاهرة الكبرى أو الوجه البحري وأيضًا السواحل الشمالية.

كما أنه من المقرر أن تكون درجات الحرارة مائلة نسبيًا على أغلب محافظات شمال الصعيد، مثل بني سويفو والمنيا، وشديد الحرارة فى جنوب سيناء.

دوت الخليج ينشر درجات الحرارة فى محافظات مصر

ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة العظمى والصغرى فى المحافظات تباعًا:-

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.