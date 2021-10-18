/656673/رئيس-النواب-ذكرى-المولد-النبوى-تذكرنا-بأسمى-معانى-الوفاء-والاقتداء

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن ذكرى عزيزة تهل على قلوبنا وقلوب كل من يسكن الأرض العربية، والمسلمين فى بقاع الأرض كافة، هى ذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله الذى اختاره الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهى ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى تستقيها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.

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وتابع:"نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التى تعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاما.

رئيس النواب: ذكرى المولد النبوى تذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء

وقال أيضا بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدنى أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.