أخبار البرلمان
656674
/656674/أيمن-محسب-يطالب-بفتح-ملف-المخالفات-المالية-والإدارية-باتحاد-الكرة
بعد إهدار المال العام
11:11 ص - الإثنين 18 أكتوبر 2021
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم.
دوت الخليج
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وهو ما تداولته وسائل الاعلام كما تقدمت فيه بلاغات للتحقيق فيها ،متسائلا:" ما مصير هذه المبالغ؟، ولماذا لم يتم كشف النقاب عن آليات وضوابط وشروط صرفها، خاصة وأنها صُرفت دون أعمال، وعلى من تقع مسئولية هذه الممارسات التى تنال من النشاط الرياضى.
أيمن محسب يطالب بفتح ملف المخالفات المالية والإدارية باتحاد الكرة
وتابع محسب:" ومن ضمن المخالفات المالية أيضا عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى، وهذا الأمر يفتح العديد من التساؤلات أين هذه المبالغ وهل دخلت الخزانة العامة وفي حال ذلك لماذا لم يتم إثباتها".
واستطرد عضو مجلس النواب:" على الرغم من كم هذه المخالفات المالية إلا أن مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يطالب الاتحاد الأفريقى بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد هذه الأموال، وهذا بدوره إهدار صريح للمال العام يستوجب المسائلة والمحاسبة، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام وكشف النقاب عن مصير إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم لـ 2019 التى لم يتم إثباتها، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب صرف مبالغ مالية للأشخاص داخل الاتحاد دون أعمال.
تابع موقع دوت الخليج علي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن محسب يطالب بفتح ملف المخالفات المالية والإدارية باتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.