/656675/كرة-السلة-بالأهلى-يواجه-الزهور-فى-دورى-المرتبط-لسيدات-السلة

يلتقي فريق «سيدات سلة الأهلي» اليوم الاثنين، مع فريق الزهور، في ثاني جولات بطولة دوري المرتبط، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق 6 أكتوبر، بنتيجة 8840، في ‏المباراة التي أقيمت بينالفريقين أمس الأحد على صالة نادي الصيد بالدقي، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفات.

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة، التي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع مبارياته والتتويج باللقب بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78/66.

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن الفوز بالبطولة العربية هو مجرد بداية، ويحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات, وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وكل عناصر المنظومة، للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.