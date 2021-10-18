«ضحايا أكل العيش».. وفاة 6 عمال بالبدرشين

رحلة يومية يقطعها عمال أحد المصانع من قرية سقارة مركز البدرشين جنوب الجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، في طريقهم إلى مكان عملهم في أكتوبر بحثا عن رزق حلال يغطي تكاليف معيشتهم في ظل غلاء الأسعار وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مسلسل يومي حلقاته لم تنتهي تبدلت أحداثه خلال الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، مسجلا حادثا مروعا راح ضحيته 6عمال وأصيب شخصين آخرين.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه.

اتضح أن سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بمؤخرة سيارة بيجو كانت متوقفة على جانب الطريق وتصادف تواجد جرار زراعي أمامها على شكل «كماشة».

ووصفت المعاينة المشهد الأخير للحادث الأليم «البيجو مبقاش ليها أثر» في إشارة إلى تحولها إلى قطعة خردة مع تسجيل ٦ وفيات ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج

رئيس مركز البدرشين تنسيقا مع مرور الجيزة دفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي.

أسماء الضحايا

ونتج الحادث عن مصرع كل من:-

سيد عماد أبو هاشم حمزة عبد العظيم غنيم

عماد إسماعيل عليان

محمد إسماعيل عليان

بدر الأسود ووليد زكري

جرى إيداع الجثامين مشرحة مستشفى البدرشين المركزي، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.