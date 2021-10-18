/656678/ضبط-167-قطعة-مواد-غذائية-منتهية-الصلاحية-و-مخبزين-يدارا-بدون-ترخيص-بالبحيرة

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ضبط مواد غذائية بالبحيرة مواد غذائية نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكوم حمادة و مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق . مديرية التموين بالبحيرة أسفرت عن ضبط عدد ١٦٧ قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص وتم التحفظ به علي عدد اثنين اسطوانة غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلي فقط، َمحضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص وتم التحفظ به علي عدد أربعة اسطوانة غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلي فقط بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٠الي ١٦ جرام في الرغيف الواحد، وتحرير ٤ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف

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