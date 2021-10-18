تفاصيل اقتحام مدرسة والتعدي على المعلمات بـ«الخرطوم وشومه»

/656679/تفاصيل-اقتحام-مدرسة-والتعدي-على-المعلمات-بـالخرطوم-وشومه

شهدت مدرسة القيصرية المشتركة في المحلة الكبرى بالغربية، اقتحام مواطن لأبواب المدرسة المغلقة وبحوزته «خرطوم وعصا والشوم»، مصادر أمنية تكشف حقيقة، التعدى على وكيلتين المدرسة مصادر أمنية حقيقة، والطلاب بها بدعوي اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة من قبل الطلاب، وفر هاربا .

وتم تحرير محضر بالواقعة من 12 ولي أمر من الطلاب بتعدي المواطن على أولادهم بالمدرسة وعدد من المعلمات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اقتحام مدرسة تعدي على وكيلتين المدرسة في الغربية

أبواب المدرسة مغلقة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن: « ان أبواب المدرسة كانت مغلقة تنفيذا للتعليمات الواردة لمديري المدارس حول انتظام الدراسة وتطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقام المواطن بالقفز والتعدي عل المدرسين والطلاب خلال وجودهم في فناء المدرسة.

وتم تحرير محاضر بقسم شرطة المحلة الكبرى من قبل أولياء الأمور وتم متابعة الأمر وانتظمت الدراسة بالمدرسة بعد تلك الواقعة وعودة الهدوء للمدرسة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا بتحرير 12 ولي أمر ومجموعة في المعلمين من بينهم 3 مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بالتقدم ببلاغ ضد شخص يدعي «ض. ك» باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات خلال طابور الفسحة بواسطة عصا وخرطوم وقفزه من فوق سور المدرسة والتعدي عليهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم في البلاغ شرع في اقتحام أبواب المدرسة وقفز من فوق أسوارها بدعوي رشق الطلاب للنافذته بالطوب والحجارة وتعدي على الطلاب والمدرسات والعاملين داخل المدرسة بواسطة خرطوم بلاستيك عصا وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل أجهزة البحث الجنائى من جهودها لضبط المتهم الهارب