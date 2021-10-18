اليوم..مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل انتخابات نقابة المهن التمثيلية

/656680/اليوممؤتمر-صحفي-لإعلان-تفاصيل-انتخابات-نقابة-المهن-التمثيلية

تعقد نقابة المهن التمثيلية برئاسة، دكتور أشرف زكي، مؤتمر صحفي للكشف من خلاله عن تفاصيل إنتخابات النقابة القادمة وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم والخاص بنقابة المهن التمثيلية

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، ويكشف أعضائه عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتى ستجرى نوفمبر المقبل.

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

نقابة المهن التمثيلية تقاضي محمد رمضان

هذا وحددت الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، جلسة ٢٨ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

وأكد طارق محمود، في الدعوى المقامة منه ضد كلٍ من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، على أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

دعوى شطب محمد رمضان

وجاء في الدعوى: انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدارا للفن المصري، الذي ما دام وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى به الشباب المصري.

وطالبت الدعوى، بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.