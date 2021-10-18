شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ، آخر كواليس مصابي الأهلي من اللحاق بمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:"حسين الشحات سيخضع للاختبار طبي عقب عودة الفريق للمران غدا الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة لن يكون متواجدا في قائمة اللقاء".

وأضاف:" الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للحارس محمد الشناوي، الذي يبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة من أجل تجهيز للقاء القمة أمام الزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، إذا أقيمت المباراة يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل".

يلتقي فريق الأهلي نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حيث حرز علي معلول الهدف الأول لفريق الأهلي من ركلة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 19 عقب سقوط محمد شريف بعد تعرضه لعرقلة من الخلف من جانب حارس المرمى .

سجل لاعب فريق الحرس الوطني بطل النيجر هدف التعادل لفريقه في المباراة التي تجمعه مع ضيفه فريق الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا ليمنح فريقه التعادل 1-1 وتم إحراز الهدف نتيجة أخطاء دفاعية من حيث التغطية العكسية التي كانت غائبة حيث استطاع جبريلا أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى في الدقيقة 75 من زمن المبارة وذلك بعد أن تهيأت الكرة له من زميله ووضعها في المرمى مسجلًا هدف التعادل لبطل النيجر.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية الشوط الأول إهتزاز في مستوي فريق النادي الأهلي واستحواذ نسبي من جانب نادي الحرس الجمهوري ولكن دون خطورة علي المرمي.

ثم سرعان ما أستعاد الأهلي سيطرتة علي أحداث المباراة وشكل خطورة علي مرمي الحرس الجمهوري عن طريق كهربا ومحمد شريف.

وفي الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح اللاعب محمد شريف بعد عركلة من حارس مرمي الحرس الوطني.

ويدخل اللاعب علي معلول لتسديد ركلة الجزاء ليضعها علي يمين الحارس ببراعة وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيئ.