/656682/النواب-يناقش-قرار-رئاسي-بشأن-الموافقة-على-قرار-مجلس-إدارة-بنك-التنمية-الإفريقي-اليوم

تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

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ويعد الهدف من القرار المعروض قيام مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقي بتخصيص 7133 سهنا جديدا من أسهم جديدا من اسهم رأس مال البنك لجمهورية مصر العربية وقد قبلت حكومة جمهورية مصر العربية هذا التخصيص.

رأي اللجنة المشتركة

ورأت اللجنة المشتركة أن هذا القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي والمحافظة عليها والتي دامت على مدى أكثر من 50 عاما منذ انشاء البنك وحتى الأن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة له واكبر ثاني دولة اقليمية مساهمة في رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها في مجلس إدارة البنك.