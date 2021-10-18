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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 ، يسعى الكثير من المواطنين الحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالي:-

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر2021، حيث أتاحت الشركة المصرية للاتصالات «وي» مهلة للمواطنين قدرها شهر للسماح لهم بدفع المبالغ المالية المستحقة. ونرصد فى التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:-

معرفة قيمة الفاتورة المسحتقة على التليفون الأرضي، يأتي من خلال الدخول إلى موقع الشركة على الانترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم التالي:- 19777.

تعرف على طريقة الحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون، يأتي من خلال الدخول على الرابط التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG

شركة الاتصالات أكدت فى تصريحات صحفية أنه من المقرر أن تقوم بمنع إجراء المكالمات يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر.

وإليكم طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي، أولًا من خلال الدفع الإلكتروني وذلك بواسطة موقع شركة المصرية للاتصالات.

وثاني طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، هى أن الدفع يمكن من خلال ميكنات الـ ATM، حيث يتم سداد فواتير التليفون.

كما أنه من المسموح أيضًا الدفع من خلال خدمة فوري أو أيًا «خدماتي، أو مصاري وسداد وأمان أيضًا».

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كما يمكن للمواطنين كافة أن يبلغوا الشركة المصرية للاتصالات بالإبلاغ عن أعطال التليفونات من خلال الاتصال على الرقم المختصر المخصص من الشركة، حيث يتم تلقي الأعطال وهو 111.