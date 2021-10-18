/656685/النائبة-مها-عبد-الناصر-تسأل-الحكومة-بشأن-إجراءات-تطبيق-منع-دخول-غير-المطعمين-للمصالح-الحكومية

أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، مشيرة إلى عدم السماح بعد يوم 15نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، إضافة إلى عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية، بداية من 1 ديسمبر المقبل لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مها عبد الناصر على قرارات لجنة أزمة كورونا أمس

لقاحات فيروس كورونا

واشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أهمية التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وتوجهت النائبة مها عبد الناصر، بسؤال إلى الحكومة بشأن توفير اللقاحات، لافتة إلى ضرورة التصدي للإزدحام الشديد، والتأكد من توفر اللقاح بكميات مناسبة، إضافة إلى التعرف على الية تنفيذ القرار.

وكانت لجنة إدارة فيروس كورونا برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، قررت خلال اجتماعها امس،عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.