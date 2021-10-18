وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق يشيد بجهود مصر فى حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - حرص وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلى، على تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر فى أول زيارة رسمية له إلى البلاد، حيث شارك فى عدد من الاجتماعات مع المسئولين المصريين الرئيسيين.





وأكد أن مصر تعتبر وسيطًا رئيسيًا فى النزاعات الإقليمية، مثل أعمال العنف الأخيرة التى شهدتها إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، مجددًا شكره لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى، لالتزام بلاده بمحادثات الوساطة الجارية بين إسرائيل وحماس.

وفيما يتعلق بليبيا، قال وزير الدولة البريطانى، إن المملكة المتحدة تعمل مع مصر فى مصالح مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على إحلال الأمن فى البلاد.

وفى اجتماع منفصل مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، استكشف الوزير كليفرلى، كيف يمكن أن يوفر النقل النظيف والطاقة المتجددة فى مصر فرصًا استثمارية للشركات البريطانية.

وفى حديثه بعد الزيارة، قال جيمس كليفرلى: "فى أول زيارة رسمية لى إلى مصر، رأيت بنفسى كيف تنمو العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر بقوة.. تستثمر المملكة المتحدة فى شراكاتها مع مصر، من التجارة إلى معالجة تغير المناخ، وتعمل بلدينا معًا لرؤية ازدهار مصر."

وبناءً على اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، التقى الوزير كليفرلى برجال أعمال بريطانيين فى القاهرة لمعرفة المزيد عن حجم الفرص المتاحة للاستثمار البريطانى والتوسع فى مصر.

ورحب الوزير بالإصدار الأخير للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر، بعد لقاءات مع شخصيات رفيعة المستوى فى الحكومة المصرية ومدافعين عن حقوق الإنسان، متابعا: "تؤمن المملكة المتحدة بأن حرية التعبير والمجتمع المدنى النشط هما جزءان حيويان من أى ديمقراطية مزدهرة، وضروريان لمستقبل مصر".