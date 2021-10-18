بدء جلسة البرلمان بمادة مؤجلة من «مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات»

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.





ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد فى جدول الأعمال.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتِّفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021.