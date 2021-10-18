النواب يحيل مشروع «تعديل قانون العقوبات» إلى اللجنة التشريعية

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب أيمن محسب و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.





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