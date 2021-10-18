مايا مرسي تشارك فعاليات اطلاق مبادرة ”نور ” لتمكين الفتاة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في فعاليات إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، وقد اقيمت الاحتفالية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، تحت عنوان "الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر،" تحت مظلة مبادرة "البنت مصرية ،" بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تهدف الى تمكين الفتيات في مصر.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتمكين الفتيات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لهن ، في ظل إرادة سياسية مؤمنة أن فتيات مصر قادرات على تغيير العالم، من خلال توفير فرص تمكنهن من صناعة مستقبلهن.

واكدت رئيسة المجلس ان الاستثمار فى الفتيات امر هام للغاية، فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، تصبح الأسر أكثر صحة واستقرارا، وتصبح أمهات المستقبل واعيات بطرق رعاية أطفالهن وتتظيم اسرهن،

واكدت ان منح الفتيات تعليما جيدا يعطيها فرصا أفضل في العمل، ويعمل على رفع مستوى الاسرة الاقتصادي.

مؤكدة انه علينا تربية الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن، ومنحهن التقدير اللازم وفرص التعبير عن أنفسهن ، بالاضافة الى دعمهن ومساندتهن وتشجيع تجاربهن في مختلف المجالات **..

حضر الحفل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،و ؛ والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ والسيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد هان موريتس سخابفلد، سفير هولندا في مصر؛ والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ والسيد إبراهيم العافية، مستشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ و السيدة مرفت سلطان، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.