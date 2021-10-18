وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى مقر محافظة الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور والذى يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية و تقام فعالياته بمدينة الخارجة وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد ، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور ، مشيراً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور .

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو ، وافتتاح بعض المشروعات من بينها واحة الحرير وتفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة ، والمعرض الذى يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل .