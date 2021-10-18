برقصة جديدة مع مضيفات الطيران..محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته «بحب أجيبها وهي طايرة»

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يواصل الفنان محمد رمضان استفزاز جمهور من خلال نشر فيديوهاته المثيرة مع مضيفات الطيار والتي عرضته مؤخرا لموجة هجوم عنيفه من الجمهور.

دوت الخليج يرصد فيديو جديد لمحمد رمضان مع مضيفات الطيران

شارك رمضان منذ قليل فيديو جديد له يتراقص مع مضيفات طائرته الخاصة، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلق رمضان على الفيديو مروجا لأغنيته الجديدة، قائلا: "أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية الجديدة جو البنات النهاردة الساعة 4، بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى لمحمد رمضان في إثارة غضب واستفزاز متابعيه، إذ ظهر منذ أيام في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي»، اذ شارك جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة".

محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور بعد أزمة الجونة برفع الحذاء

هذا وحرص الفنان محمد رمضان الرد على سخرية الجمهور من حفله بمهرجان الجونة وشماتتهم من غلق الأنوار والخروج قبل إلقاء كلمته بالمهرجانـ، من خلال مشاركته فيديو استفزازي جديد.

نشر رمضان فيديو له من داخل مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلق مساء أمس وهو يترقاص على نغمات أغنيته “نمبر وان”، واذ به يفعل حركته المعتادة برفع الحذاء أمام الكاميرا، في إشاره منه الرد على منتقديه.

ورغم ذلك نشر رمضان فيديو له بعد أداء صلاة الجمع والجمهور يلتفون حوله في سبيل أخذ صورة تذكارية معه، تاركين أزماته واستفزاته جانبا، ليثب رمضان بذلك كيف يرتبط الجمهور به رغم صرامة متربصيه.