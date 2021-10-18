/656690/ياسين-ماضى-يحصل-على-3-ميداليات-فى-بطولة-العالم-للرماية

فاز اللاعب ياسين ماضى، على ثلاث ميداليات فى بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، التى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث فاز بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للناشئين فى الرماية على الأطباق المروحية، والميدالية البرونزية فى بطولة إفريقيا في الرماية لعام 2021-2022، والميدالية البرونزية فى منافسات الجائزة الكبرى للأطباق المروحية التى أقيمت على هامش بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي استضافتها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجارى.

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وأثنى المشاركين فى البطولة على حصول اللاعب ياسين ماضى، بثلاث ميداليات برونزية، فى ظل ع

مره الصغير، متوقعين له مستقبل باهر فى البطولات المقبلة.

وشهد ختام البطولة أمس الأحد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.

ياسين ماضى يحصل على 3 ميداليات فى بطولة العالم للرماية

و أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين المصريين في البطولة وتحقيقهم للعديد من الميداليات بما يعكس تطور رياضة الرماية المصرية، مثنيا على التنظيم المتميز لكافة فعاليات البطولة، والتنسيق المتناغم بين الوزارة واللجنة المنظمة واتحاد الرماية بما ساهم في خروج البطولة في أفضل صورة استكمالا للنجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية.