الخطيب يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن إنجازاتة في المرحلة الماضية

/656691/الخطيب-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-اليوم-للحديث-عن-إنجازاتة-في-المرحلة-الماضية

يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الإثنين في مقر النادي بالجزيرة من أجل عرض أهم إنجازات مجلسة في المرحلة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء لعرض الخطيب أمام الجمعية العمومية للنادي أهم الإنجازات التي تحققت علي مدار السنوات الخمس الماضية ومناقشة ماتم تنفيذة من كراسة عائلة الأهلي والتي كان قد عرضها الخطيب أمام الجمعية العمومية أثناء ترشحة لرئاسة النادي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موقف مصابي الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أن حسين الشحات سيخضع للاختبار طبي عقب عودة الفريق للمران غدا الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة لن يكون متواجدا في قائمة اللقاء".

وأضاف:" الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للحارس محمد الشناوي، الذي يبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة من أجل تجهيز للقاء القمة أمام الزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، إذا أقيمت المباراة يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل".

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.