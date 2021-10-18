النائبة ميرفت عازر: لقاح كورونا ضرورة مهمة..والحكومة بتحافظ على المواطن

/656692/النائبة-ميرفت-عازر-لقاح-كورونا-ضرورة-مهمةوالحكومة-بتحافظ-على-المواطن

ثمنت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لافتة إلى عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، بعد يوم 15نوفمبر القادم، إضافة إلى عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية، بداية من 1 ديسمبر المقبل لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ميرفت عازر بشأن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيروس كورونا وشددت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب على ضرورة سرعة التسجيل لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن قرارات اللجنة العليا لادارة فيروس كورونا تعود بالنفع على المواطن وغيره لعدم منع انتقال الفيروس من المصابين للاصحاء. وكانت لجنة إدارة فيروس كورونا برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، قررت خلال اجتماعها امس،عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

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