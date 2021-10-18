أخبار مصرية

لليوم الثالث..وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع أبناء محافظة أسوان

0 نشر
ريهام سعيد 0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

/656695/لليوم-الثالثوفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-مع-أبناء-محافظة-أسوان

قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يزور حالياً محافظة أسوان، بزيارة مراكز نصر النوبة وكوم أمبو، ودراو، وذلك خلال فاعليات اليوم الثالث من الزيارة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استمرار زيارةى تنسيية شباب الاحزاب والسياسيين لاسوان 

dd6a14b2e8.jpg

 

 

زيارة تنسيقية شباب الأحزاب 

زار وفد التنسيقية قرية قسطل بمركز نصر النوبة، والتقى بعض أهالي القرية للاطلاع على مشكلة غرق منازلهم عن قُرب بفعل ارتفاع منسوب المياة الجوفية التي أدت لتصدعات بالمنازل وانهيار بعضها مما دفع الأجهزة المحلية إلى إخلاء المنازل، ويعاني أهل القرية من عدم توفير منازل لهم، ووعد أعضاء التنسيقية بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية لحل تلك المشكلة.

30e9040085.jpg

 

 

مشاكل قصب السكر 

ثم تحرك وفد التنسيقية لقرية اقليت بمركز كوم أمبو، ولقاء أهالي القرية في مؤتمر جماهيري، والاستماع لمشاكلهم والتي تلخصت في مشاكل متعلقة بعدم توافر الأسمدة الزراعية وأيضاً بعض المشاكل بوحدات رفع مياة الري وكذلك رغبتهم في زيادة سعر توريد محصول قصب السكر، بالإضافة لحاجتهم لتوفير وحدة سجل مدني واستكمال المعهد الديني الأزهري بالقرية  ونقص بعض الخدمات.

1e86b6d0cb.jpg

 

 

da01fa8c10.jpg

 

 

72c750b48a.jpg

 

 

ed74e30ca6.jpg

 

 

99a8714f02.jpg

 

 

b20e34a6a1.jpg

 

 

2285821c71.jpg

 

 

19b4f92600.jpg

 

 

7a9dd08cf8.jpg

 

 

1b430d7fb0.jpg

 

 

7c7904acfe.jpg

 

 

e91d6445a6.jpg

 

 

cb2be79cf2.jpg

 

 

b8b4376d97.jpg

 

 

952538141b.jpg

 

 

4561c754ec.jpg

 

 

واختتم وفد التنسيقية اليوم بزيارة مركز دراو في ضيافة آل فيراوي، وتم عقد جلسة حوارية للاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم.  وأعرب أعضاء وفد التنسيقية عن شكرهم وتقديرهم لأهل محافظة أسوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكدوا على حرصهم الكامل على تلبيه احتياجاتهم والسعي لتحقيق مطالبهم، وأن يكونوا حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين في إطار احترام القانون والدستور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الثالث..وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع أبناء محافظة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا