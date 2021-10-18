لليوم الثالث..وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع أبناء محافظة أسوان

/656695/لليوم-الثالثوفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-مع-أبناء-محافظة-أسوان

قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يزور حالياً محافظة أسوان، بزيارة مراكز نصر النوبة وكوم أمبو، ودراو، وذلك خلال فاعليات اليوم الثالث من الزيارة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استمرار زيارةى تنسيية شباب الاحزاب والسياسيين لاسوان

زيارة تنسيقية شباب الأحزاب

زار وفد التنسيقية قرية قسطل بمركز نصر النوبة، والتقى بعض أهالي القرية للاطلاع على مشكلة غرق منازلهم عن قُرب بفعل ارتفاع منسوب المياة الجوفية التي أدت لتصدعات بالمنازل وانهيار بعضها مما دفع الأجهزة المحلية إلى إخلاء المنازل، ويعاني أهل القرية من عدم توفير منازل لهم، ووعد أعضاء التنسيقية بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية لحل تلك المشكلة.

مشاكل قصب السكر

ثم تحرك وفد التنسيقية لقرية اقليت بمركز كوم أمبو، ولقاء أهالي القرية في مؤتمر جماهيري، والاستماع لمشاكلهم والتي تلخصت في مشاكل متعلقة بعدم توافر الأسمدة الزراعية وأيضاً بعض المشاكل بوحدات رفع مياة الري وكذلك رغبتهم في زيادة سعر توريد محصول قصب السكر، بالإضافة لحاجتهم لتوفير وحدة سجل مدني واستكمال المعهد الديني الأزهري بالقرية ونقص بعض الخدمات.

واختتم وفد التنسيقية اليوم بزيارة مركز دراو في ضيافة آل فيراوي، وتم عقد جلسة حوارية للاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم. وأعرب أعضاء وفد التنسيقية عن شكرهم وتقديرهم لأهل محافظة أسوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكدوا على حرصهم الكامل على تلبيه احتياجاتهم والسعي لتحقيق مطالبهم، وأن يكونوا حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين في إطار احترام القانون والدستور.