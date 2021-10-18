/656700/النائبة-هالة-أبو-السعد-معرفة-آليات-تطبيق-منع-غير-المطعمين-لدخول-المصالح-الحكومية-ضرورة-مهمة
قالت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قرارت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والتي صدرت امس، بشأنم عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، وعدم السماح أيضا لأي مواطن بدخول منشأة حكومية بدءا من 1 ديسمبر ، قرارات هامة من شأنها تحفيز خطوات المواطنين على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.
دوت الخليج
وتسألت ابو السعد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن ألية تنفيذ القرارت على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين أو الموظفين، خاصة مع تحديد المهلة، والتي من الممكن أن يترتب عليه تكدسات وتجمعات من أجل الحصول على اللقاح قبل انتهائها.
النائبة هالة أبو السعد تتسأل عن أليات تنفيذ قرارات الحكومة تجاه الغير ملقحين ضد كورونا
ونوهت النائبة هالة أبو السعد إلى طريقة الاثبات للمواطنين بالنسبة لتلقي اللقاح، قائلة:" هل الورقة ستستمر مع المواطن لفترات كبيرة من أجل أن يثبت حصوله على اللقاح".
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائبة هالة أبو السعد، إلى أنه مع تحديد مهلة لتلقي اللقاح، يجب معرفة مدى توافر مراكز التطعيم في المحافظات وفي القرى والأرياف، لضمان حصول الجميع عليها دون اي مشقة أو عناء.
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