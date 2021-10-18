/656701/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-المولد-النبوى-الشريف

هنأ الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يؤكد على التمسك بالأخلاق النبيلة وسنة النبي الحسنة وهديه وأخلاقه.

دوت الخليج وأضاف الاتحاد المصري في بيانه ، أن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا فارقًا في تاريخ البشرية جمعاء حيث أنه بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوى الشريف

وأعرب الاتحاد المصري عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجهوده المخلصة في دعم الدولة المصرية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، موضحًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد اهتمامًا ملحوظًا وطفرة كبيرة في آخر 7 سنوات.

ودعا الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جموع المسلمين في العالم في هذه المناسبة العطرة الى أن يقتدوا بأخلاق نبي الرحمة، وأن يسيرو على هديه في معاملاته وجميل صفاته، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على الشعب المصري بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء.