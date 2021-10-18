«سيدة المسرح العربي»..مهرجان شرم الشيخ يطلق دورته السادسة باسم سميحة أيوب

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يستعد مهرجان شرم الشيخ للمسرح المصري لإطلاق دورته القادمة على شرف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والتي ستنطلق يوم 4 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مهرجان شرم الشيخ في دورته السادسة

وتقام الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء .

وكان قد كشف رئيس المهرجان سبب اختيار سميحة أيوب، قائلا: "اختيار سميحة أيوب جاء بإجماع اللجنة العليا للمهرجان لأنها أولا من مؤسسي المهرجان والرئيس الشرفي له منذ دورته الأولي ، وهي قيمة وقامة كبيرة في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي، وقيمة نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها".

معلومات حول سميحة أيوب

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة ، و حصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة ، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة "المسرح المصري الحديث" التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.

سبب اعتزال سميحة أيوب التمثيلوعن مسلسل إجازة مفتوحة قالت " أجازة مفتوحة هي مفتوحة على المجتمع بتناقش كل حاجة في البيت وحشانا الحياة الأسرية في المسلسلات ومشاكل الأولاد في المدارس والخيانة الزوجية والتعصب فبيناقش حاجات جميلة ومنهم الستات الكبار اللي بيتقدملهم عرسان واولادها هما اللي يقنعوها تتجوز"

وكانت قد كشفتا الفنانة سميحة أيوب عن سبب ابتعادها عن تقديم الأعمال الفنية طوال السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك الى نوعية الأعمال التي عُرضت عليها.

وقالت أيوب أثناء لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج ON Set المذاع عبر فضائية ON E "ايامها كان بيتقدم سنج وبلطجية وضرب وأنا متعودة أقول رسالة في الأعمال بتاعتي وأخشى أن الناس يزعلوا".

سميحة أيوب تشارك في مسلسل إجازة مفتوحة

يشار أن سميحة أيوب شاركت مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب وغيرهم نخبة من النجوم.

وقالت أيوب عن مسلسل " أجازة مفتوحة هي مفتوحة على المجتمع بتناقش كل حاجة في البيت وحشانا الحياة الأسرية في المسلسلات ومشاكل الأولاد في المدارس والخيانة الزوجية والتعصب فبيناقش حاجات جميلة ومنهم الستات الكبار اللي بيتقدملهم عرسان واولادها هما اللي يقنعوها تتجوز".