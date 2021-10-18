/656705/جوزي-طلع-مبيعرفش-هند-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بزنانيري-بعد-7-شهور-زواج

«زوجي ليس له علاقة بالرجوله الا أسمه في البطاقة».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «هند» 25 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «ثروت»، 38 عامًا، أمام محكمة الأسرة بزنانيري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة أمام محكمة الأسرة زنانيري

متجوزة بقالي 7 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 7 شهور، بعد قصة حب دامت لـ 6 سنوات، ورفض أهلي الجواز منه لأنه كانوا شايفنه أنه لا يعتمد عليه، ومش بتاع جواز ولا مسؤلية، بس أنا صممت، وقولت مفيش غيره وعشان بحبه كمان وشايفاه أحسن راجل في الدنياكلها، بس طلع غير كدة خالص، ومزهقني ومن ساعة ما أتجوزته وأحنا عند الدكتور ومفيش فايدة».

أنا محرومة من كل حاجة

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة الجيزة : «أنا زوجي لا ينتمي لفصيلة الرجال وميعرفش حاجة عنهم غير أسمه في البطاقة، غير كدا مفيش أمل صورة بس، أنا محرومة من حقوقي الشرعية، رغم قصة الحب الطويلة اللي جمعتنا، بس أنا محرومة من كل حاجة، أكتشفت أنه عنده مرض وراثي ومفيش علاج لي، وأنا زهقت ومش هقدر أكمل معاه تاني».

طلعت حظي وحش في الدنيا

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «أنا كنت نفسي أعيش حياة كلها حب، بعيدا عن كل دا، بس طلعت حظي وحش في الدنيا، أنا كان نفسي يطلقني من سكات بدل ما أفضح نفسي كدة قدام الناس، مشيت وسبت البيت وروحت عند أهلي، ولجأت إلي محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع ضده».