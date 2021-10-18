وزير الإنتاج الحربى يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض «ADEX 2021»

جدة - نرمين السيد - وصل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، صباح اليوم الإثنين، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى فعاليات معـرض سيــول الدولــى للفضــاء والدفــاع "ADEX 2021" والذى يعد من أهم المعارض الدفاعية فى آسيا.





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