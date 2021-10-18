صور.. حملات لتطهير «شنايش الأمطار» فى الإسكندرية استعدادا للشتاء

جدة - نرمين السيد - نفذت الأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء.





تضمنت الحملات أحياء المنتزه أول، وغرب ووسط والمنتزه، والعدمى، حيث جرى تطهير الشنايش والمطابق، وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات، وشركة الصرف الصحى. وفى سياق متصل تابع حى غرب آخر مستجدات مشروع الصرف الصحى الخاص بإحلال خط 600 مم الممتد من محطة صرف رقم 6 الكائنة بشارع محمد نجيب مرورا بشارع ابن سلامة، وشارع مصطفى كامل، وشارع الإمام الشافعى، نهاية بمحطة صرف رقم 11. من جانبه شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة فى نطاق كل حى وخاصة الأماكن الساخنة التى تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد.

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