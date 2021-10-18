الأول من نوعه.. منظار الموجات الصوتية بطب الإسكندرية

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وقال نائب رئيس الجامعة، إن جهاز منظار الموجات الصوتية يعد من أحدث الطرق التى يكشف بها على البنكرياس وأمراض المعدة، مؤكدا أن الجامعة تحرص دائماً على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل نبيل أن قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، يعد واحدا من دعائم كلية الطب جامعة الإسكندرية، منوها إلى أن القسم يضم عددا متميزا من أعضاء هيئة التدريس.
وأشار إلى أن افتتاح ورشة العمل يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى من أهالى الإسكندرية والمحافظات المجاورة والقضاء على قوائم الانتظار.
وأكد الدكتور أحمد السيد زيد، رئيس وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس، أن منظار الموجات الصوتية يعد أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، ويخدم مرضى أورام الجهاز الهضمى والبنكرياس والقنوات المرارية وأورام الغدد اللمفاوية.
وأوضح أن الجهاز تم إهداؤه من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه، مضيفا أن وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس بها عيادات خارجية تعمل ثلاثة أيام أسبوعيا وتشرف على مركز علاج فيروسات الكبد الموجود بمركز اليوم الواحد.
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