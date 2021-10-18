الحكومة: لا يوجد نقص فى العدادات الكودية بشركات الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء ما تسبب فى تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولاً بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفى لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى الانتهاء من تركيب حوالى 550 ألف عداد كودى للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية فى إجراء المعاينات لباقى المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودى، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالى: "eservices.eehc.gov.eg" حال وجود أى استفسارات أو شكاوى. وفى سياق متصل، بلغ عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالى المعاينات التى تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كافة المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أى خطأ، وذلك تجنباً لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.

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