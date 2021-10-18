ضبط أحد الأشحاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد لأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى (كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى عن أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بداخلها على (كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد بإجتياز الدارس لبرنامج تدريبى فى مجالات مختلفة - كمية من الكتب لبعض المواد العلمية التى يتم تدريسها بالأكاديمية - مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – كمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية – كمية كبيرة من نماذج أسئله وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى - عدد (3) دفاتر إيصالات أستلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم - عدد (2) أكلاشيه ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.