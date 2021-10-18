أخبار الطقس حتى السبت.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح وشبورة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

ونستعرض تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلي:

- يسود معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

- فرص أمطار خفيفة الاثنين والثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .