وزير الدولة للإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة بمعرض "ADEX 2021"

وصل صباح اليوم، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021"، والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا.
وفي هذا الإطار أعرب الوزير "مرسي" عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات المشاركة فى معرض "ADEX 2021" وكذا تفقد أجنحة مختلف الجهات المشاركة بالمعرض، وذلك للإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية والعمل على عقد شراكات إستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، إلى جانب توجيه الدعوة لهذه الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.
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