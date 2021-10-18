/656720/وزراء-التجارة-والصناعة-والتموين-والزراعة-يفتتحون-مصنعا-لإنتاج-الأعلاف-الحيوانية-والداجنة
افتتح وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادى الجديد مصنعاً لانتاج الاعلاف الحيوانية والداجنة ، وذلك خلال زيارتهم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.
دوت الخليج
وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة يفتتحون مصنعاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المصنع الجديد يعد اضافة هامة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة ، خاصة وان الوادى الجديد يمتلك كافة المقومات للتوسع فى محور التنمية الصناعية وبصفة خاصة فى مجالات التصنيع الغذائى والزراعى.
وزيرة التجارة والصناعة: استثمارات المصنع الجديد تصل الى ٥٥ مليون جنيه
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، الى ان استثمارات المصنع الجديد تصل الى ٥٥ مليون جنيه وحجم انتاج يصل الى ٤٠٠ طن يومى ويقع على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع.
هذا وقد تفقد الوزراء يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد احدى مزارع انتاج التمور وافتتاح واحة الحرير الى جانب تفقد مشروع الصوب الزراعية ، كما شارك فى الجولة محافظى بورسعيد والسويس ومطروح واسوان وكفر الشيخ .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة يفتتحون مصنعاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.