وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة يفتتحون مصنعاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة 

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دوت الخليج

وزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة يفتتحون مصنعاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المصنع الجديد يعد اضافة هامة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة ، خاصة وان الوادى الجديد يمتلك كافة المقومات للتوسع فى محور التنمية الصناعية وبصفة خاصة فى مجالات التصنيع الغذائى والزراعى.

وزيرة التجارة والصناعة: استثمارات المصنع الجديد تصل الى ٥٥ مليون جنيه

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، الى ان استثمارات المصنع الجديد تصل الى ٥٥ مليون جنيه وحجم انتاج يصل الى ٤٠٠ طن يومى ويقع على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع.

هذا وقد تفقد الوزراء يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد احدى مزارع انتاج التمور وافتتاح واحة الحرير الى جانب تفقد مشروع الصوب الزراعية ، كما شارك فى الجولة محافظى بورسعيد والسويس ومطروح واسوان وكفر الشيخ .