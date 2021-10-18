/656726/الرئيس-السيسي-يهنئ-الشعب-المصري-بمناسبة-المولد-النبوي-كان-مولده-نقطة-تحول-فى-تاريخ-البشرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصفحة الرسمية:” أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر”.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” إنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير.

الرئيس السيسي: مولد النبي كان نقطة تحول فى تاريخ البشرية

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد أمس احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، كما جرى تكريم عدد كبير من الدعاة والشيوخ بمؤسسة الأزهر والوزارة أيضًا.

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وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من مبادئ رسالة الإسلام التى نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو تحقيق السلام والتعايش الاجتماعي بين البشر وحق الناس جميعًا فى الحياة الكريمة".