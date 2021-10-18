لدورها فى تحسين جودة الخدمات.. الداخلية تحصل على المركز الأول في المجالات التثقيفية بالوطن العربي

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حصلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على المركز الأول فى المسابقة الدورية لمجلس وزراء الداخلية العرب فى المجالات التثقيفية والتوعوية التى تتعلق بالحماية المدنية خلال فعاليات المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية.

دوت الخليج

الداخلية المصرية تحصل على المركز الأول في المجالات التثقيفية بالوطن العربي

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى دعم القدرات الوطنية فى مواجهة الحوادث والمواقف الطارئة، لا سيما فى مجال تطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها كافة قطاعات الوزارة بمختلف تخصصاتها مما يسهم فى تعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع وحماية الثروات.

الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور تستهدف بناء منظومة من قيم السلامة العامة

هذا وتستهدف الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية بناء منظومة من قيم السلامة العامة والحماية المدنية لدى المواطنين، تراعى البعد الثقافى والبيئى فى المجتمع المصرى، كما تسهم فى إكتساب المواطنين المعارف المتعلقة بإعتبارات السلامة من المخاطر المختلفة، وإدراك مواطن الخطورة عند ممارسة الأنشطة اليومية، الأمر الذى يسهم بقوة فى الحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد شاركت وزارة الداخلية بالمسابقة الدورية التى يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب كل عامين فى المجالات التثقيفية والتوعوية التى تتعلق بالحماية (الدفاع المدنى) ومواجهة أخطارها لعام 2021 حول موضوع ( دور أجهزة الحماية المدنية فى مواجهة جائحة كوفيد 19 وذلك خلال فعاليات المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية.

والتى عُقدت إفتراضياً خلال سبتمبر الماضى ضمن برنامج عمل مجلس وزراء الداخلية العرب وحصلت وزارة الداخلية المصرية على المركز الأول فى مجال الملصقات التوعوية.

جدير بالذكر سابقة حصول الوزارة على شهادة تقدير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة الفوز بالمركز الثانى فى المسابقة الدورية للنشرات التوعوية المتعلقة بالحماية المدنية تحت عنوان (التوعية بكيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عن الكوارث) والتى أُعلنت نتائجها على هامش المؤتمر العربى السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية الذى عُقد بمدينة "مراكش" المغربية خلال يومى 11-12 سبتمبر 2019.