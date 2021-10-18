/656707/النائب-حسن-عمار-يحصل-على-موافقة-الشباب-والرياضة-لدعم-مراكز-الشباب-ببورسعيد

حصل النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم مركز شباب القابوطى بأدوات رياضية وإجتماعية لخدمة أعضاء المركز والفرق الرياضية وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب.

دوت الخليج يرصد حصول النائب حسن عمار على دعم لمراكز الشباب ببورسعيد

مراكز الشباب ببور سعيد

وقال النائب حسن عمار، أن وزير الشباب والرياضة، أثبت بالدليل القاطع أنه لديه رؤية واستراتيحية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب، بإعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحيًا ورياضيًا وخلقيًا.

تمكين الشباب

وأضاف النائب حسن عمار، أن الوزارة تتعامل مع واحد من أخطر الملفات وأهمها على الإطلاق خاصة أن مصر مجتمع شاب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن من 60 إلى 65% المجتمع المصري شباب.

ووجه نائب بورسعيد، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على جهودة المستمرة في دعم الأندية ومراكز الشباب، تزامنًا مع توجيهات وحرص الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح المجال أمام الشباب وتسخير الإمكانيات والجهود لممارسة كافة الأنشطة الرياضة.